Милана Кержакова вышла в прямой эфир со своими многочисленными поклонниками. Женщина объявила о том. что муж, прославленный футболист Александр Кержаков, отобрал у нее их общего сына.

Милана Кержакова вышла в прямой эфир со своими многочисленными поклонниками. Женщина объявила о том. что муж, прославленный футболист Александр Кержаков, отобрал у нее их общего сына.Милана Кержакова пожаловалась, что муж забрал мальчика и теперь не дает ей с ним видеться. По словам убитой горем женщины, Кержаков приехал на дачу, где малыш находился с няней. Подкупив женщину, Александр забрал мальчика и с тех пор не дает Милане видеться с ним."Я приезжала к нему домой, просила просто дать мне увидеть своего сына. Но он сказал, пока я не сделаю справку о "социальной вменяемости", ребенка я не увижу", – рассказала Милана Кержакова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.При этом Милана призналась, что не знает, что от нее требуется, поскольку она считает себя абсолютно здоровым и адекватным человеком. Кержакова сказала, что еще не подала на развод, и да и вообще не хотела обнародовать печальные подробности своей семейной жизни, но "ситуация вышла из-под контроля".Материал дополняется