Пенсионная реформа в России необходима, однако власти должны учесть особенности разных групп населения. Это должно быть отражено в законодательстве, уверены ученые.

Пенсионная реформа в России необходима, однако власти должныучесть особенности разных групп населения. Это должно быть отражено в законодательстве,уверены ученые.Без повышения пенсионного возраста российской экономике непотянуть. На такую меру придется пойти – как это ни болезненно для некоторых категорийграждан страны. В то же время, авторам реформы предстоит решить важную проблему:сегодня человек в 50 лет не может найти работу – а пенсию, по новым правилам,ему еще нельзя будет получить лет 10-15.Кроме того, из реформы нужно исключить коренных жителейКрайнего Севера, многие из которых живут только за счет социальных выплат,считает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник института историинародов Дальнего Востока РАН Вадим Тураев. Также, по мнению эксперта,правительству придется