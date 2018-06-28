Специалисты из британского университета Саутгемптон назвали последствия столкновения астероида с нашей планетой. Они поистине апокалиптичны.

Специалисты из британского университетаСаутгемптон назвали последствия столкновения астероида с нашей планетой. Онипоистине апокалиптичны.По словам исследователей, взорвавшийся в воздухе астероиднамного опаснее того, что упал в воду или на сушу. Ученые озвучили семьпунктов, рассказав в них, чем грозит "встреча" с астероидом.Поднимется смертоносный ветер, который сметет на своемпути животных, людей и здания. Ударная волна будет такой силы, что нанесетнепоправимый вред человеческим органам, передает .Материал дополняется