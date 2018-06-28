Специалисты из британского университета
Саутгемптон назвали последствия столкновения астероида с нашей планетой. Они
поистине апокалиптичны.
Специалисты из британского университета
Саутгемптон назвали последствия столкновения астероида с нашей планетой. Они
поистине апокалиптичны.
По словам исследователей, взорвавшийся в воздухе астероид
намного опаснее того, что упал в воду или на сушу. Ученые озвучили семь
пунктов, рассказав в них, чем грозит "встреча" с астероидом.
Поднимется смертоносный ветер, который сметет на своем
пути животных, людей и здания. Ударная волна будет такой силы, что нанесет
непоправимый вред человеческим органам, передает .
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