Специалисты из британского университета
Саутгемптон назвали последствия столкновения астероида с нашей планетой. Они
поистине апокалиптичны.
Специалисты из британского университета
Саутгемптон назвали последствия столкновения астероида с нашей планетой. Они
поистине апокалиптичны.
По словам исследователей, взорвавшийся в воздухе астероид
намного опаснее того, что упал в воду или на сушу. Ученые озвучили семь
пунктов, рассказав в них, чем грозит "встреча" с астероидом.
Поднимется смертоносный ветер, который сметет на своем
пути животных, людей и здания. Ударная волна будет такой силы, что нанесет
непоправимый вред человеческим органам, передает .
При ударе о Землю образуется тепловая радиация в виде
огненного шара. Естественно, что те, кто не успеет спрятаться в убежище, обречены
на страшную гибель. Для тех же, кто сумел найти относительно безопасное место
под землей, опасны кратеры.
После того, как астероид столкнется с поверхностью
планеты, в небо поднимется огромное количество мусора, земли и раскаленных камней,
которые начнут "бомбить" планету. Еще одно страшное последствие – цунами. Кроме того, после падения астероида начнется сильнейшее
землетрясение. Но хуже всего, по словам ученых, если при падении небесного тела
"сработают" все семь факторов.
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