Стала известна причина пожара на улице Урицкого. Случился он 18 июня. Тогда сгорело два дома. На Урицкого плотная застройка. Верх у домов деревянный. К тому же во дворах есть сараи, и они тоже деревянные. Большая беда можно наступить от одной спички, или непотушенной сигареты. Причиной этого пожара стал поджог.

Стала известна причина пожара на улице Урицкого. Случился он 18 июня. Тогда сгорело два дома. На Урицкого плотная застройка. Верх у домов деревянный. К тому же во дворах есть сараи, и они тоже деревянные. Большая беда можно наступить от одной спички, или непотушенной сигареты. Причиной этого пожара стал поджог. Об этом сообщили сегодня спасатели. Дело они передали в полицию. По всей видимости, кто-то поджёг матрас. Сначала вспыхнул 9 дом. А потом огонь перекинулся на седьмой. Третий дом пожарным удалось отстоять. Общая площадь возгорания составила около 400 квадратных метров - с учётом хозяйственных построек во дворах. Они тоже сгорели. Погибших и пострадавших не было. В домах прописаны 5 человек. Они переехали к родственникам.