ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Третьякова Ивана Ильича...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Третьякова Ивана Ильича, 2005 года рождения, жителя г. Москвы, который в 12-00 27 июня 2018 года ушел Центра содействия семейному воспитанию "Южный" в Гурьевском проезде и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 12-13 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые.Был одет: красная футболка, бежевые штаны, черные кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22