Жуткая авария буквально перемолола людей. Однако некоторые смогли выжить.
Жуткая авария буквально перемолола людей. Однако некоторые смогли выжить.
Жертвой столкновения
Toyota Camry с несколькими грузовиками в Челябинской области стал один человек,
сообщает телеканал .
Прибывшие на
место спасатели смогли вытащить из покореженной машины двух человек. Один из них
погиб, второго доставили в больницу. Еще двух пострадавших госпитализировали до
приезда специалистов.
По словам
очевидца, водителю оторвало ногу, а пассажиру сзади срезало половину головы. У
третьего множественные переломы. Парня подростка, который сидел впереди, с
множественными переломами из-под торпеды вытащили.