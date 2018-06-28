Жуткая авария буквально перемолола людей. Однако некоторые смогли выжить.

Жуткая авария буквально перемолола людей. Однако некоторые смогли выжить.Жертвой столкновенияToyota Camry с несколькими грузовиками в Челябинской области стал один человек,сообщает телеканал .Прибывшие наместо спасатели смогли вытащить из покореженной машины двух человек. Один из нихпогиб, второго доставили в больницу. Еще двух пострадавших госпитализировали доприезда специалистов.По словамочевидца, водителю оторвало ногу, а пассажиру сзади срезало половину головы. Утретьего множественные переломы. Парня подростка, который сидел впереди, смножественными переломами из-под торпеды вытащили.