Будет представлено более 80-ти работ

Будет представлено более 80-ти работ29 июня в Костроме стартует выставка картин от Союза независимых художников. Открытие произойдёт в Муниципальной художественной галлерее в 16.00. Экспозиция называется «Кострома, до востребования...»Среди экспонатов — работы как опытных и известных мастеров, так и тех, чей путь в искусстве только начинается. На полотнах запечатлены горожане, цветы, и конечно, костромские пейзажи, улицы и храмы. Ключевыми являются работы Сергея Козлова и Андрея Алёхина. Куратором выставки будет Валентина Груздева.Творческий союз независимых художников существует в Костроме уже тринадцать лет. Он объединяет 75 творцов разных направлений, жанров, стилистических подходов. Около 20 из них приняли участие в выставке.