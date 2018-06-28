Роспотребнадзор разрешает только загорать

Роспотребнадзор разрешает только загоратьНа костромских пляжах вода не пригодна для купания. Это выяснили специалисты Роспотребнадзора после результатов исследования проб воды. Она не соответствует нормам и требованиям.В зонах отдыха на Широкой и Лесной с песком все в порядке, но на Чернигинской набережной и Речном проспекте купаться строго нельзя. В воде на всех пляжах обнаружено превышение бактериологических, биологических или микробиологических показателей.Администрация города сообщает: «На всех пляжах установили аншлаги «Купаться запрещено». Аналогичная ситуация была и в прошлом году.Подготовка мест отдыха у воды проводилась в течение весны. К открытию сезона было обследовано дно водоёмов, установлены ограничительные буи. На все пляжи завезён новый песок, установлено пляжное оборудование, контейнеры для сбора мусора, питьевые фонтанчики, проведена акарицидная обработка.»Анализы проб песка и воды на территориях пляжей будут проводить ежемесячно.