Инцидент произошел на реке Унжа Мантуровского района
Инцидент произошел на реке Унжа Мантуровского района
В Мантуровском районе Костромской области 27 июня четверо детей из деревни Подвигалиха ушли купаться на реку Унжа.
Они не предупредили об этом родителей. Дети купались в необорудованном месте. В результате не смогли выплыть две девочки 13-ти и 14-ти лет.
На место происшествия выехали следователи регионального СКР. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведутся опросы очевидцев, запрошены характеристики на членов семей погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
В связи с участившимися случаями гибели людей на водных объектах Костромской области, в том числе гибели детей, Сергей Ситников потребовал незамедлительно перевести на усиленный режим работы все силы и средства, задействованные в обеспечении безопасности на водных объектах на районном уровне и уровне поселений, а также увеличить количество патрулей водных объектов, включить в их состав местных жителей.