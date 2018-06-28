Инцидент произошел на реке Унжа Мантуровского района

Инцидент произошел на реке Унжа Мантуровского районаВ Мантуровском районе Костромской области 27 июня четверо детей из деревни Подвигалиха ушли купаться на реку Унжа.Они не предупредили об этом родителей. Дети купались в необорудованном месте. В результате не смогли выплыть две девочки 13-ти и 14-ти лет.На место происшествия выехали следователи регионального СКР. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведутся опросы очевидцев, запрошены характеристики на членов семей погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы.В связи с участившимися случаями гибели людей на водных объектах Костромской области, в том числе гибели детей, Сергей Ситников потребовал незамедлительно перевести на усиленный режим работы все силы и средства, задействованные в обеспечении безопасности на водных объектах на районном уровне и уровне поселений, а также увеличить количество патрулей водных объектов, включить в их состав местных жителей.