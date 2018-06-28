Полицейские проинформировали подростков о правилах безопасности на улице и дома, безопасном поведении в сети Интернет, напомнили о вреде запрещенных веществ.

27 июня текущего года на базе загородного оздоровительного лагеря «Факел» состоялось межведомственное мероприятие «Территория безопасности». Представители силовых и молодежных структур организовали для отдыхающих информационно – просветительское мероприятие, основная цель которого – предупреждение и пресечение правонарушений, в том числе совершаемых детьми, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде.Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Судогодскому району Татьяна Потапова поприветствовала ребят и проинформировала об основных правилах безопасности на улице и дома, мерах предосторожности при купании на воде. Напомнила присутствующим о вреде наркотических средств и последствиях их употребления, а также о том, какая ответственность предусмотрена законодательством за употребление, хранение и распространение запрещенных веществ.На встрече с детьми выступила представитель сектора по работе с молодежью района Ирина Мишенина, которая рассказала о пользе здорового образа жизни и пагубном воздействии на организм человека алкоголя и курения. В рамках мероприятия подросткам продемонстрировали познавательный видеофильм мультфильм о вреде табакокурения.Поговорили о безопасном поведении в сети Интернет, о том, как не поддаться на уловки злоумышленников, предлагающих под различными предлогами вступить в те или иные сомнительные группы.Инспектор ГИБДД Ирина Дугина напомнила ребятам основные правила поведения на дороге, рассказала, как правильно переходить перекрестки и пешеходные переходы, где и кому можно ездить на велосипеде, а также о том, какую экипировку должен иметь велосипедист. Сотрудник Госавтоинспекции привела примеры дорожных происшествий, которые произошли из-за нарушения ПДД подростками прошлым летом.Ирина Дугина провела с детьми интерактивную викторину, в ходе которой они отвечали на вопросы о правилах перемещения на двухколесном транспортном средстве, предназначении и видах защиты, правильном использовании световозвращающих элементов.В завершении мероприятия подростки пообщались с гостями. Ребята пообещали соблюдать правила безопасности, быть максимально внимательными и предельно осторожными в общении, как во всемирной паутине, так и в реальной жизни.На память о встрече правоохранители вручили отдыхающим красочные памятки о безопасном поведении.