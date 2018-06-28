В Культурном центре Главного управления МВД России по г. Москве состоялась творческая встреча с Александром Добронравовым...

В Культурном центре Главного управления МВД России по г. Москве состоялась творческая встреча с автором-исполнителем, продюсером, членом Союза композиторов России Александром Добронравовым.В концертной программе прозвучали любимые хиты публики «Как упоительны в России вечера», «Одинокая волчица», песни из альбома «Нежданно-Негаданно», которые успели завоевать любовь зрителей, а также премьеры абсолютно новых песен.Зрителями мероприятия стали сотрудники московского главка, а также жители и гости столицы.Начальник Культурного центра Главного управления МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко отметил, что Александр Добронравов— давний друг московской полиции, он неизменно принимает участие в благотворительных акциях, всегда готов выступить на выездных концертах, в различных подразделениях внутренних дел. Юрий Рыбальченко поблагодарил артиста за прекрасные песни, за щедрость, с которой он делится своим талантом со зрителемВ свою очередь Александр Добронравов также поблагодарил сотрудников полиции за службу, верность Присяге, спокойствие и безопасность на улицах нашего города.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве