В городе Измир на западе Турции суд арестовал 12 человек, выкрикивавших оскорбления в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана перед митингом его основного соперника на президентских выборах Мухаррема Индже в этом городе 21 июня.

В городе Измир на западе Турции суд арестовал 12 человек, выкрикивавших оскорбления в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана перед митингом его основного соперника на президентских выборах Мухаррема Индже в этом городе 21 июня. Такие данные сообщило информационное агентство Anadolu.Как уточняется, арестованные скандировали ругательства, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь перед митингом в ресторане. Позднее видео, подтверждающее это, появилось в социальных сетях. Арестованных обвинили в оскорблении высших должностных лиц, передает РИА Новости.Согласно законам Турции, за оскорбление президента предусматривается денежный штраф или тюремное заключение на срок 1-4 года. Оппозиция обвиняет власти страны в использовании этой статьи для репрессий против несогласных с политикой, которую проводит Эрдоган.24 июня в Турецкой Республике прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган победил с результатом 52,6 процента голосов, за его главного соперника – лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррема Индже – проголосовали 30,6 процента избирателей.