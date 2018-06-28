Первая встреча состоялась на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме»

Первая встреча состоялась на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме»Во Владимир приехал Александр Овечкин - российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли-2018. Это произошло в рамкам программы «Территория смыслов на Клязьме».Хоккеист поделился своим опытом о том,как сохранять мотивацию после поражений. Сначала Александр объяснил, что главное - настрой на достижение цели, так как после поражения обидно и неприятно, но зачастую это даёт стимул для дальнейших побед.Далее Овечкин рассказал о своих профессиональных планах. Он мечтает об Олимпийском золоте,но Из-за условий контракта он не смог играть в составе сборной. «Теперь есть 4 года, чтобы готовиться», – поделился хоккеист. Примером для Александра является мама. Татьяна Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу. Именно она вдохновляет хоккеиста.В качестве напутствия Александр Овечкин пожелал участникам форума доверять своей команде.