СК сообщает, что Алфия Мокшина, используя свой служебный статус, потребовала с подчиненных деньги за непривлечение их к дисциплинарной ответственности

СК сообщает, что Алфия Мокшина, используя свой служебный статус, потребовала с подчиненных деньги за непривлечение их к дисциплинарной ответственностиСледственное управление города Владимира арестовало начальника регионального управления Росгвардии Алфию Мокшину. Против неё было возбудили уголовное дело по подозрению в получении взяток в значительном размере.Как сообщает СК по Владимирской области, Мокшина, используя свой служебный статус, потребовала с подчиненных деньги за непривлечение их к дисциплинарной ответственности.Алфия получила взятки от нескольких руководителей территориальных подразделений через посредников в мае этого года.Следователь СК провел все необходимые обыски и иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для руководителя Росгвардии.