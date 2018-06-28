Ей предстоит провести семь лет в колонии общего режима

Ей предстоит провести семь лет в колонии общего режимаВ феврале 2017 года гражданка Украины вступила в преступный сговор с неустановленным мужчиной. Они незаконно сбывали наркотические средства – смеси, содержащей в своем составе метадон .Женщина получила в городе Балашиха от соучастника оптовую партию наркотического средства. В дальнейшем от нее требовалось организовывать тайники в местах,заданных мужчиной и сообщить ему об этом по телефону.Потенциальные покупатели оплачивали товар с помощью интернет-переводом «Qiwi», после чего они узнавали о местонахождении «закладки». Женщина получала за это деньги.В феврале 2017 года жительница Владимира сделала в городе несколько тайников с наркотиком в различных частях города. Однако наркоторговцам не удалось довести дело до конца. Сотрудники полиции остановили их деятельность. Всего было изъято около десяти грамм метадона.Суд назначил женщине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.Приговор ещё не вступил в законную силу.