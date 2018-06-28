Банк ВТБ в Тюменской области подписал кредитные соглашения с ООО «Недра» на общую сумму 500 млн рублей сроком до трех лет. Заемные средства направлены на финансирование текущей ..

Банк ВТБ в Тюменской области подписал кредитные соглашения с ООО «Недра» на общую сумму 500 млн рублей сроком до трех лет.Заемные средства направлены на финансирование текущей деятельности компании, в том числе на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту нефтегазовых скважин. Завершение проектов планируется к 2020 году.«Банк ВТБ сотрудничает с ООО «Недра» с августа 2017 года, и за это время компания подтвердила свою репутацию надежного партнера. Уверен, что наше успешное и плодотворное сотрудничество позволит компании выйти на новый этап развития и укрепить свои позиции на рынке», – отметил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.