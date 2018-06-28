Жена объявила о том, что футболист Александр Кержаков отобрал у нее сына Артемия и не дает ей с ним видеться. Ситуацию прокомментировала правозащитник Катя Гордон.

Жена объявила о том, что футболист Александр Кержаков отобрал у нее сына Артемия и не дает ей с ним видеться. Ситуацию прокомментировала правозащитник Катя Гордон.Несколько лет назад Александр Кержаков оказался в центре скандала, когда потребовал лишить родительских прав свою гражданскую жену и мать малолетнего сына Екатерину Сафронову. Футболист обвинил девушку в употреблении наркотиков. Тогда ей на защиту встала Катя Гордон.Что касается нынешней ситуации, правозащитник высказала уверенность, что "сценарий повторяется". "Мне очень жаль Милану. И я очень хочу, чтобы она не повторила ошибок Сафроновой. Я знаю внутренние тайны этого дела, все секреты. Я готова помочь Милане. Потому что если довести дело до суда, как это произошло с Сафроновой, она потеряет все шансы", – цитирует Катю Гордон .Примечательно, что недавно на своей страничке в социальной сети правозащитница анализировала поведение Александра Кержакова. "Кержаков во время баталий с Сафроновой удачно женился на дочке Тюльпанова Милане. Здоровая, молодая, с хорошим образованием. Но что-то в семье Кержакова снова пошло не так. И смотрите, тот же сценарий: накануне развода возникает большой нарко – скандал с бывшей Кержакова, а наркозависимость это железное основание и для лишения родительских прав", – писала владелица адвокатской конторы.Ранее Милана разразилась интригующим постом в своем аккаунте. "Стереотип "если сильная, значит, терпит и молчит", к сожалению, превращается в образ жизни. Не плачь. Не жалуйся. Не показывай слабость. Неси в себе боль, крепко стиснув зубы и тихо глотая слезы. Но я не хочу больше терпеть. И не буду молчать. Я буду говорить, делиться переживаниями и учиться жить дальше", – заявила Милана Кержакова.