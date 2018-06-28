Территорию смыслов открыли. На Клязьме начал работу один из крупнейших молодёжных форумов страны. В течение 6 смен участников ждут образовательные программы, тренинги и выступления экспертов. Уже в первый день работы форума с молодежью встретился хоккеист Александр Овечкин. Как живут участники Территории смыслов? Быт форумчан изучила Валерия Саенко.

"Территорию смыслов" открыли. На Клязьме начал работу один из крупнейших молодёжных форумов страны. В течение 6 смен участников ждут образовательные программы, тренинги и выступления экспертов. Уже в первый день работы форума с молодежью встретился хоккеист Александр Овечкин. Как живут участники "Территории смыслов"? Быт форумчан изучила Валерия Саенко.(Камешковский район)"Территория смыслов" встречает 1000 участников со всей страны. Настя, Рита и Артём приехали из Волгограда. Все из разных ВУЗов, но жить будут вместе. Первая смена для активистов студенческих клубов, профкомов и университетских СМИ. Девочек большинство, поэтому мальчиков подселяют к ним в палатки. Первым делом, разбирают вещи. У каждого с собой незаменимый спальник, чтобы не замерзнуть ночью. И подарок от организаторов - экипировка форума. В этом году в новом цвете.Анастасия Харламова, участница форума (г. Волгоград): В этом году дизайн круче стал, дают еще и толстовки крутые, помимо блокнотов, ручек и футболки. Яркая! Уже не терпится ее надеть, примерить на себя, пофоткаться, выложить в Инстаграм, чтобы все завидовали.Кстати, о нововведениях. "Территория смыслов" на Клязьме проходит уже в четвертый раз. Но впервые на форуме обойдутся без конкурса проектов. Раньше молодые специалисты представляли здесь свои инициативы, и лучшие получали грантовую поддержку. В этом году денег не будет, но знания ребят по-прежнему востребованы. Кстати, приезжающие звёзды тоже готовы делиться своим богатым опытом. Политологи, депутаты, актеры, журналисты, стартаперы. Первый гость - легендарный хоккеист Александр Овечкин. Обладатель Кубка Стэнли рассказал студентам о своих спортивных суевериях.Александр Овечкин, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли: Очень много таких моментов, которые ты делаешь, если ты выигрываешь игру, то ты не хочешь менять то, что ты делал перед игрой. Выходишь на лед с правой ноги, выходишь на лед с левой ноги. Как ты замотал клюшку, что ты покушал перед игрой, сколько времени ты поспал.Поговорили и о политике. Траты на чемпионат мира по футболу Овечкин поддержал, спортсмен уверен, что такие мероприятия помогают сформировать положительный имидж страны. Ещё один вопрос по поводу игры в НХЛ. Лига никуда не отпускает своих игроков на время соревнований. Из-за этого Овечкин даже пропустил олимпиаду в Пхёнчхане. Теперь вот думает, то ли играть за страну на Олимпиаде в Пекине, то ли дальше строить карьеру в США. Волнует ребят, и как хоккеисту хватает самообладания? Недавно в Интернете появилось видео, где Овечкин лишается зуба, после попадания шайбы в лицо. И при этом никаких эмоций. Неужели не больно?Александр Овечкин, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли: После этого попало клюшкой, мне еще один зуб выбили. Там тоже было больно. Но хоккей - это мужской вид спорта. Нужно терпеть, нужно не показывать боли, потому что вы смотрите. Смотрят родные, близкие, переживают. А нервные клетки не восстанавливаются.Первая смена продлится до 3 июля. Форумчане будут не только учиться. Их ждут концертные и спортивные площадки, дискотеки, квесты. Погода не подкачала. На пляже уже подняли желтый флаг, значит, можно купаться. Одни отдыхают, другие работают. Спасатели, медики, координаторы - на форуме трудятся около 370 человек. Повара каждый день продумывают сразу три варианта меню: стандартное, для вегетарианцев и для мусульман. Универсальный пропуск к еде - бейдж, на нём информация о выбранном питании. Кстати, порции тут в 2 раза больше, чем обычно, это чтобы студентам хватило энергии. Суточное меню рассчитано аж на 3 тысячи калорий.Олег Васильев, координатор службы питания форума: У нас организована полноценная фабрика-кухня, она расположена буквально в 100 метрах от того места, где мы с вами находимся, от столовой. И доставляется сюда в герметичных боксах, термоконтейнерах. И уже непосредственно на раздаче происходит выдача готовой пищи. На фабрике осуществляется полностью весь цикл производства блюд, то есть мы не используем никаких полуфабрикатов. Мы используем только качественные продукты, которые приобретаем во Владимирской области.Для участников сегодня работает и Александр. Он официальный голос первой смены форума. У "Территории смыслов" есть своя радиостанция. Трижды в час диджеи объявляют отдыхающим последние новости, анонсируют яркие события и приветствуют делегации. Скоро на запись сюда придут самые яркие герои смены. А пока погода:- Над "Территорией смыслов" светит яркое летнее солнце. Воздух прогрелся до +27. Отличная летняя погода. И по метеосводкам она простоит как минимум до конца нашей смены.За лето на "Территории смыслов" побывает 6 тысяч человек. Всего смен будет 6. Форум продлится до 12 августа.