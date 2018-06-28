Встреча Путина и Трампа, которая состоится уже в июле, не вызывает особого энтузиазма у зарубежной прессы. Дело в том, что если лидеры двух стран придут к определенным соглашениям, это может стать серьезным ударом для Запада.

Встреча Путина и Трампа, которая состоится уже в июле, не вызывает особого энтузиазма у зарубежной прессы. Дело в том, что если лидеры двух стран придут к определенным соглашениям, это может стать серьезным ударом для Запада.Эксперты считают, что саммит Трампа и Путина во многом будет похож на предыдущие встречи, но он также станет в некотором смысле уникальным. По словам политологов, американский президент никогда прежде не отправлялся на встречу с советским или постсоветским лидером, имея столь слабую поддержку у себя дома.Стоит отметить, что оппозиция изо всех сил пытается опорочить достоинство главнокомандующего США. Двухлетний скандал вокруг американского президента с до сих пор недоказанными утверждениями о том, что Трамп – "марионетка Путина", это беспрецедентный случай за всю историю важных встреч.Прогнозы итогов возможного саммита уже говорят о том, что любые соглашения между лидерами стран, укрепляющие международную безопасность, будут осуждены медийным сообществом, передает "ИноСМИ". А при самом худшем раскладе американская пресса назовет их предательством, совершенным "полезным идиотом России", который "потакает Путину".При этом ряд экспертов подчеркивают, что с учетом гибельного состояния российско-американских отношений саммит Трампа и Путина является необходимость, пишет "Московский комсомолец". Так или иначе, есть вероятность, что будут предприниматься тайные и явные попытки сорвать предстоящую встречу.Влиятельное в США издание CNN, в свою очередь, считает, что Путин хочет услышать, как Трамп принимает присоединение Крыма к России законным, а также отменяет санкции. Однако журналисты отмечают, что американский лидер может и не исполнить ни одно из "пожеланий России".Директор центра по Соединенным Штатам и Европе в институте БрукингсаТомас Райт заявил, что анонсирование предстоящего саммита – признак того, что Трамп "не связан". По словам эксперта, глава Белого дома хочет работать с Путиным, не слушая никаких возражений.Предстоящий саммит также прокомментировали и в России. Так, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара рассказал, что в британском правительстве опасаются возможного "мирного соглашения" Путина и Трампа, сообщает РИА Новости.Он убежден, что гипотетическая "сделка" Москвы и Вашингтона невыгодна для НАТО. В Лондоне ожидают, что в ходе разговора Путин "убедит Трампа не участвовать в осенних военных учениях альянса в Норвегии" и согласует с американским президентом "изменение санкционного режима".