Начинающая автоледи успела проехать сто метров, после чего въехала в пешеходов. Кадры аварии попали на видео.

Начинающая автоледи успела проехать сто метров, после чего въехала в пешеходов. Кадры аварии попали на видео.В китайскойпровинции Сычуань женщина сбила насмерть бабушку мужа, который сидел рядом напассажирском сиденье, сообщает телеканал . Супруг учил жену навыкамвождения, однако проехав всего 100 метров под его руководством, женщинанасмерть сбила его бабушку.На кадрах видно,что уже через несколько секунд после начала движения автомобиль влетает в двухженщин, стоящих у дома. Одна из них успела увернуться, другая же, котораяоказалась родственницей мужчины, оказалась под колесами. Пострадавшая былагоспитализирована, но спасти ее врачи не смогли.