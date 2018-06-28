Жители провинции Идлиб по телефону обратились в российский Центр примирения враждующих сторон и сообщили о готовящейся провокации со стороны организации Белые каски с использованием ракет, начиненных неизвестными веществами.

Жители провинции Идлиб по телефону обратились в российский Центр примирения враждующих сторон и сообщили о готовящейся провокации со стороны организации "Белые каски" с использованием ракет, начиненных неизвестными веществами.Начальник ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков рассказал, что, со слов звонивших, 24 июня в город Идлиб прибыла колонна из шести легковых автомобилей с эмблемами "Белых касок", грузовой автомобиль, загруженный индивидуальными средствами защиты, емкостями с жидкостью, видеооборудованием, и семью ракетами."После прибытия четверо неизвестных местным жителям лиц в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком", — сказал генерал.По словам местных жителей, снаряженные ракеты затем были увезены грузовиком в направлении Маарет-эн-Нууман. Колонна с представителями "Белых касок" вскоре после этого выехала в том же направлении.