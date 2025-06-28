Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провел исследование, чтобы узнать, как россияне относятся к платному образованию и насколько оно доступно для граждан. В опросе приняли участие 2,5 тысячи пользователей маркетплейса в возрасте от 18 до 55 лет.

По итогам исследования 43% опрошенных положительно относятся к платному образованию и считают его инвестицией в будущее, треть опрошенных (31%) считают, что образование должно быть бесплатным, 26% респондентов выбрали нейтральную позицию и отметили, что все зависит от качества образования.72% участвующих в опросе получали платное образование (вуз, курсы, репетиторы), 19% отметили, что платное образование получали их близкие – дети и родственники, для 9% образование было бесплатным.При этом 39% респондентам обучение оплачивали родители или родственники, 21% россиян брали кредит на оплату обучения, 19% оплачивали свое обучение сами, 9% смогли получить финансирование от фондов и организаций (гранты, стипендии, спонсорство, сопрограммы для талантливых студентов), для 3% источником финансирования стали компании и предприятия, например, в рамках целевого обучения.Больше половины опрошенных (56%) считают, что платное образование в РФ сейчас доступно только для состоятельных, 28% уверены, что платное образование практически не доступно для большинства семей, и только 16% заявили, что вполне доступно.По результатам исследования аналитики маркетплейса выявили, сколько россияне готовы тратить на платное образование в год на одного человека. Так, 31% респондентов готовы тратить до 100 000 рублей; 25% - 100 000–200 000 рублей; 28% назвали сумму в 200 000–300 000 рублей, 16% - до 500 000 рублей.Респонденты также назвали критерии, которые важны при выборе платного образования в высшем учебном заведении. Так, больше половины (52%) отметили, что важно качество преподавания, для 19% - репутация учебного заведения, для 16% - перспективы трудоустройства, для 13% - стоимость обучения.