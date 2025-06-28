Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провел опрос среди 3000 россиян, чтобы выяснить, насколько распространён дримскроллинг — привычка складывать товары в корзину или добавлять в избранное без немедленного намерения купить.

19% участников исследования признались, что оплачивают в среднем лишь треть отложенного. 33% покупают примерно половину из того, что когда-либо лайкали или добавляли в корзину. 28% заявили, что в целом оплачивают всё нужное, но некоторые позиции могут лежать «вечно». 15% отметили, что покупают всё, что добавили. Ещё 5% не пользуются корзиной или избранным как «отложенным» — если не собираются покупать, сразу убирают.Среди популярных «вечных» товаров — одежда, электроника, товары для дома и спорта. Женщины чаще откладывают в корзину уходовую технику, текстиль и декоративные мелочи. В группе до 30 лет преобладают мода и косметика, после 30 — техника и функциональные товары для дома.Мужчины, в основном, откладывают инструменты, автомобильные аксессуары, гаджеты и игровую электронику.Более половины респондентов «налайкали» товаров на сумму от 20 000 до 50 000 рублей. У 26% в корзине и избранном лежит товаров на сумму от 50 000 до 100 000 рублей. Ещё 10% накопили отложенного на 100 000 до 150 000 рублей. У 5% сумма превысила 150 000 рублей, а у 3% — 200 000 рублей. В двух последних категориях доминируют мужчины 25–40 лет, которые чаще всего добавляют в избранное дорогостоящие гаджеты, спортивное снаряжение и товары для хобби.«Большинство пользователей давно используют корзину как инструмент планирования — туда попадает не только то, что нужно сейчас, но и всё, что может пригодиться позже. Это отражение реального потребительского интереса, даже если до покупки дело не доходит», — говорит Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».