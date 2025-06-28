Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провёл опрос среди 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет и выяснил, как они собираются провести июньские праздничные выходные. В отличие от майских, когда 61% участников предпочли остаться дома, в июне заметно возрос интерес к поездкам — как по России, так и за границу.

Лишь 13% респондентов в июне планируют провести выходные дома. Многие предпочитают активный или выездной отдых. Так, на дачу поедут 17%, еще 9% собираются в гости к родным в другой город или деревню. Поездку на юг России (Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик и др.) выбрали 19% опрошенных.Существенный рост показала Турция — поехать туда планируют 14% респондентов. Это заметное увеличение по сравнению с майским опросом, где зарубежные направления практически не набрали голосов. По словам участников опроса, рост интереса к Турции связан с падением курса лиры и появлением выгодных предложений на отдых. Кроме того, немалая часть респондентов указали, что сознательно сэкономили на майских выходных в ожидании летнего отпуска.Популярными также стали направления внутри России: в Москву или Петербург отправятся 4% респондентов, столько же планируют поездки по городам Золотого кольца. По 3% выбрали Карелию, Алтай, Байкал и другие природные регионы. В поход или на сплав отправятся 3%. Европу, Японию, страны Южной Азии и Китай выбрали менее 6% опрошенных респондентов в совокупности.Финансовые планы на отдых также изменились в сторону большей готовности к тратам. Если на майские праздники 70% респондентов собирались уложиться в 20 тысяч рублей, то в июне доля таких ответов снизилась до 35%. При этом расходы до 50 тысяч рублей запланировали 27%, до 100 тысяч — 23%, а ещё 11% готовы потратить до 200 тысяч рублей. Более 200 тысяч рублей на июньский отдых намерены потратить 4% опрошенных.«Мы видим сдвиг в поведении: май был временем экономии, а июнь — возможностью для полноценного отпуска. Удешевление турецкой лиры сыграло в этом немаловажную роль — если в начале года она стоила около 3 рублей, то сейчас опустилась до исторического минимума в 2 рубля. Это резко повысило доступность отдыха в Турции, особенно на фоне роста цен внутри страны. Показательно и то, что россияне стали охотнее планировать более затратные поездки: траты свыше 50 тысяч рублей на человека уже не редкость», — говорит Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».