Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» провели исследование, чтобы узнать, насколько востребован такой инвестиционный продукт как цифровые финансовые активы (ЦФА). В опросе приняли участие 2,5 тысячи пользователей маркетплейса в возрасте от 18 до 60 лет.

ЦФА выступают цифровыми аналогами классических финансовых инструментов и активов (акций, облигаций, фьючерсов и т.д.). Больше половины опрошенных (52%) осведомлены о существовании такого инвестиционного инструмента как ЦФА, 48% признались,что никогда не слышали о нем.При этом только 23% респондентов имели опыт приобретения ЦФА, но большинство опрошенных (77%) не осуществляли сделки по ЦФА.Те респонденты, которые приобретали ЦФА назвали следующие виды: 8% - права участия в капитале непубличных компаний (аналог акций); 4% - денежные требования (например, право на получение определённой суммы); 2% - права на эмиссионные ценные бумаги; 7% - права участия в капитале непубличных компаний (аналог акций); 2% - утилитарные цифровые права (например получение реального актива в комбинации с ЦФА).При этом опрошенные, которые задумывались о приобретении ЦФА, но не воспользовались этим инвестиционным инструментом, назвали следующие причины: 20% отметили, что у них нет свободных денежных средств для инвестирования, у 10% респондентов есть вопросы по законодательному регулированию ЦФА, 8% отметили, что предпочитают классические инструменты инвестирования (акции, облигации, недвижимость, золото и т.д.), 2% считают ЦФА высокорисковым инструментов, 3% не устраивает доходность, у остальных респондентом не было в планах инвестиций в цифровые финансовые активы.Интересен тот факт, что только треть россиян (35%) доверяют технологиям, на которых основаны ЦФА (например, блокчейн), 48% никогда не задумывались об этом, а вот 17% респондентов признались, что не доверяют таким инновациям.