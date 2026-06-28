На стене трансформаторной подстанции между вторым и третьим учебными корпусами ВлГУ появилось масштабное изображение выдающегося военачальника и учёного-географа Николая Столетова.

На стене трансформаторной подстанции между вторым и третьим учебными корпусами ВлГУ появилось масштабное изображение выдающегося военачальника и учёного-географа Николая Столетова. Именно в честь Николая Григорьевича и его брата, физика Александра Столетова, назван Владимирский государственный университет. Торжественное открытие мурала прошло 23 июня. Мурал создали в рамках проекта «География красок Владимирской области». За день день открытия для