Днём 27 июня в деревне Погост загорелся гараж, а затем пламя перекинулось на дом и хозпостройки. Площадь возгорания составила почти 250 квадратных метров, сообщили в 4-м пожарно-спасательном

Днём 27 июня в деревне Погост загорелся гараж, а затем пламя перекинулось на дом и хозпостройки. Площадь возгорания составила почти 250 квадратных метров, сообщили в 4-м пожарно-спасательном отряде города Коврова. Пожарные прибыли быстро, но огонь уже полностью охватил все постройки. Спасатели бросили силы на защиту соседних домов, чтобы пламя не пошло дальше. Полностью потушить пожар