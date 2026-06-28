Специалисты не прогнозируют ни опасных, ни неблагоприятных погодных явлений.

Похоже, прохладные дни во Владимире позади — уже 28 июня в город возвращается тепло. По данным синоптиков, день выдастся комфортным: днём воздух прогреется до +20... +25°С. Ночью будет прохладнее — от +5 до +10 °С.Небо порадует переменной облачностью, а осадков не обещают. Ветер будет северо‑западным: ночью — 5–10 м/с, днём чуть сильнее — 7–12 м/с.При этом специалисты не прогнозируют ни опасных, ни неблагоприятных погодных явлений.