Владимирский юридический институт по праву гордится своей историей и уровнем подготовки кадров.

На Соборной площади во Владимире прошло трогательное и торжественное событие — выпуск специалистов Владимирского юридического института ФСИН России.Выпускники — молодые люди со светлыми головами и горячими сердцами. Именно с ними связывают надежды на то, что жители Владимирской области всегда будут под надежной защитой, а закон и право останутся высшей ценностью.Владимирский юридический институт по праву гордится своей историей и уровнем подготовки кадров. Среди его выпускников — настоящие герои. Например, ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Михаил Хохлов. Он участвовал в областном кадровом проекте «Герои‑33» и сегодня успешно проявляет себя как руководитель.