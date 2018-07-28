В Екатеринбурге матчем между местным Уралом и махачкалинским Анжи стартовал 27-й по счету чемпионат России по футболу. Неожиданно для многих победу праздновали гости со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник махачкалинской команды Паул Антон.

В Екатеринбурге матчем между местным "Уралом" и махачкалинским "Анжи" стартовал 27-й по счету чемпионат России по футболу. Неожиданно для многих победу праздновали гости со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник махачкалинской команды Паул Антон.В первом тайме преимуществом владели хозяева поля. Но реализовать свои моменты не смогли. Махачкалинские же футболисты особо не помышляли об атаках, сосредоточившись на обороне собственных ворот.После перерыва игра особенно не поменялась. Однако на 83-й минуте неожиданно для многих гости сумели выйти вперед. Автором первого в нынешнем чемпионате гола стал полузащитник "Анжи" Паул Антон, забивший дальним ударом в нижний угол ворот. Этот мяч стал победным для махачкалинцев.