Ушел из жизни Владимир Войнович - талантливый прозаик, драматург, поэт, художник и просто удивительно интересный человек. Он умер от сердечного приступа в 85 лет.

Ушел из жизни Владимир Войнович — талантливый прозаик, драматург, поэт, художник и просто удивительно интересный человек. Он умер от сердечного приступа в 85 лет. Автор легендарной трилогии о солдате Иване Чонкине и знаменитой песни "14 минут до старта" — настоящего гимна космонавтики — Войнович считал, что предназначение писателя — всегда кого-то защищать и быть честным.Бескомпромиссный, ироничный, незабронзовевший — Владимир Войнович гордился главным образом не литературными успехами, а тем, что он оставался верен себе. Советский, антисоветский — для него, как и для Иосифа Бродского, эти слова несли одинаковый смысл .Владимир Войнович дважды неудачно поступал в Литинститут. Служил в армии, ездил на целину. Сменил несколько рабочих профессий. Так и не получив профессионального образования, он начинал как поэт. В 1960 году было издано его стихотворение "14 минут до старта". Слова были положены на музыку, и песня стала гимном космонавтов, который через два года спели дуэтом в космическом корабле Николаев и Попович.Войновича стали издавать: книги, рассказы в "Новом мире" Твардовского. Казалось бы, карьера обеспечена. Но какая то излишняя реалистичность, юмор — редакторы начинают не доверять его перу. Получилось, что сама советская власть помогла развиться таланту Войновича. В 1963-м он стал писать свою повесть о похождениях солдата Ивана Чонкина, младшего литературного брата незабвенного Швейка. .Абсурд, бессмысленность армейской рутины — в этой книге была пародия на всю советскую жизнь. "Чонкина" читали в самиздате.Войнович выступал в защиту Синявского и Даниэля, а затем Сахарова . В результате — вынужденная эмиграция и лишение советского гражданства .В 1980-х вражьи голоса передавали по вечерам "Похождения Чонкина". И написанные уже в эмиграции эпохальный роман- антиупопию «Москва-2042», короткие рассказы. Лучший из них – "Шапка" - о распределении меховых шапок между писателями в зависимости от занимаемой должности. Этот рассказ был экранизирован в 1990-м.Войнович вернулся в новую Россию, жил на своей даче в поселке с названием Советский писатель, над которым всегда иронизировал. До конца дней он продолжал работать.