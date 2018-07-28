Российский футбольный союз, изучив видеоматериалы матча на Суперкубок страны между столичными Локомотивом и ЦСКА, открыл дело в отношении фанатов железнодорожников, которые подвергли оскорблениям расистского характера темнокожего игрока красно-синих Витиньо.

Российский футбольный союз, изучив видеоматериалы матча на Суперкубок страны между столичными "Локомотивом" и ЦСКА, открыл дело в отношении фанатов "железнодорожников", которые подвергли оскорблениям расистского характера темнокожего игрока красно-синих Витиньо.По словам офицера РФС по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина, система мониторинга позволила зафиксировать нелицеприятные выкрики в адрес футболиста со стороны части болельщиков красно-зеленых.Как сообщает ТАСС, дело будет передано в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, который и вынесет окончательное решение.Напомним, что в матче за Суперкубок России московские армейцы оказались сильнее "Локомотива", победив соперника по итогам дополнительного времени со счетом 1:0.