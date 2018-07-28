Новая версия танка Т-72 — Т-72М с двигателем повышенной мощности и усиленной защитой — уже поставляется в войска и должна стать самой массовой машиной в армии РФ.

У танка Т-72 имеются усиленная динамическая защита, двигатель повышенной мощности противокуммулятивные решетки и обновленное бортовое оборудование по сравнению с предыдущей версией – танком Т-72. Также танк получил лазерную систему учета искривления ствола орудия после выстрелаТ-72М уже поставляется в войска.Как сообщает "Уралвагонзавод", модернизированный танк был представлен в Москве на параде 9 мая.Ожидается, что он станет самым массовым в сухопутных войсках.Это не новая машина, до уровня М модернизируются и танки Т-72Б3.Т-72 представлен в "Танковом биатлоне", который стартовал в субботу в подмосковной Кубинке, передает ТАСС.