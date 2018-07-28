Сотрудников колонии привлекли к дисциплинарной ответственности

Сотрудников колонии привлекли к дисциплинарной ответственности28-летний «чёрный риелтор», приговорённый к пожизненному сроку, совершил ещё одно преступление. Суд во Владимире признал его виновным в убийстве сокамерника.В мае 2016 года мужчине вынесли приговор за активное участие в ОПГ. «Чёрные риелторы» совершили 25 тяжких и особо тяжких преступлений. На их счету пять убийств.«До вступления приговора в законную силу он содержался в следственном изоляторе, с сокамерником у него сложились неприязненные отношения. 4 февраля 2017 года с применением шариковой ручки и иных канцелярских пишущих предметов он нанес осужденному множественные удары в область головы и шеи, а затем, используя простынь, задушил потерпевшего», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.Следователям мужчина пытался доказать, что пошёл на убийство из-за того, что сокамерник избивал его. Но при расследовании преступления этот факт не подтвердился.По решению суда мужчине назначено назначено наказание в виде ещё семи лет лишения свободы. Но с учётом предыдущего приговора о пожизненном заключении, убийца проведёт в тюрьме оставшуюся жизнь.В региональном ФСИН провели служебную проверку после убийства в изоляторе. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.