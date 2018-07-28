Призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала решение присвоить футболистам национальной команды звания заслуженных мастеров спорта. На ее взгляд, в России существуют двойные стандарты по отношению к достижениям спортсменов.

Призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала решение присвоить футболистам национальной команды звания заслуженных мастеров спорта. На ее взгляд, в России существуют двойные стандарты по отношению к достижениям спортсменов.Гамова написала на своей странице в Instagram, что с сожалением узнала о награждении футболистов. При этом к самим игрокам сборной у нее претензий нет. А вот к руководителям российского спорта вопросы имеются.По словам бывшей волейболистки, кому-то приходится выигрывать чемпионаты мира или завоевывать медали Олимпийских игр, чтобы стать заслуженными мастерами спорта, а кто-то получает звание лишь за выход в четвертьфинал мирового первенства.Публикация от Ekaterina Gamova (@ekaterinagamova11) 28 Июл 2018 в 3:10 PDTНапомним, что в Министерстве спорта Российской Федерации 28 июля состоялась церемония чествования футболистов и тренерского штаба национальной команды, которые получили звания заслуженных мастеров спорта и заслуженных тренеров России соответственно.