Голландский велогонщик Том Дюмулен, выступающий за команду Sunweb, сумел стать победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом, которая прошла в рамках 20-го этапа знаменитой многодневки Тур де Франс. Он преодолел 31 километр за 40 минут 52 секунды.

Голландский велогонщик Том Дюмулен, выступающий за команду Sunweb, сумел стать победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом, которая прошла в рамках 20-го этапа знаменитой многодневки "Тур де Франс". Он преодолел 31 километр за 40 минут 52 секунды.Всего секунду ему уступил британский велогонщик Крис Фрум из Sky. Третьим к финишу приехал соотечественник Фрума и партнер по команде Герайнт Томас (отставание от лидера – 14 секунд).Лучшим из россиян оказался Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), ставший седьмым. Он проиграл Дюмулену 1 минуту 2 секунды.