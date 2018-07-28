Подобные визиты стали доброй традицией, и дети с нетерпением ждут полицейских и их питомцев...

Сотрудники ЦКС УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве не в первый раз приезжают в гости к ребятам из подшефного реабилитационного центра «Солнечный круг» и проводят для них показательные выступления своих подопечных, а также рассказывают о премудростях дрессуры и воспитания собак. Подобные визиты стали доброй традицией, и дети с нетерпением ждут полицейских и их питомцев.В гости к ребятам приехали инспектор-кинолог лейтенант полиции Валентина Неделина со своей собакой Джесси, младший инспектор-кинолог старший прапорщик полиции Евгений Примеров с немецкой овчаркой и младший инспектор-кинолог сержант полиции Евгения Паромонова с бельгийской овчаркой и джек-рассел-терьером. Также на мероприятии присутствовал начальник ОМПО УВД по ВАО майор внутренней службы Станислав Крузин.Выступление началось с демонстрации питомцем Евгении Парамоновой знания различных команд, после чего девушка предложила ребятам загадать любое число от 1 до 10. Ребята выбрали число 8, и кинолог показала собаке соответствующее количество пальцев, на что та 8 раз пролаяла, чем произвела настоящий фурор среди детей.Затем кинологи разрешили детям погладить и угостить лакомством своих питомцев. Ребята с удовольствием играли со служебными собаками, угощали их и фотографировались. В это же время все желающие могли задать полицейским кинологам интересующие их вопросы.Пока дети общались с кинологами и их собаками, майор внутренней службы Станислав Крузин обсудил с директором реабилитационного центра подготовку к 1-му сентября и проведение совместных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний.В конце мероприятия сотрудники полиции УВД по ВАО и воспитанники реабилитационного центра сделали совместное фото на память.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73