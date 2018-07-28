Объявленный в розыск по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина адвокат Игорь Третьяков сам сообщил, где он находится. Через СМИ юрист рассказал, что проводит отпуск на озере Байкал. Как рассказал Третьяков, никто из представителей следствия с ним до сих пор не связывался.

Объявленный в розыск по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина адвокат Игорь Третьяков сам сообщил, где он находится. Через СМИ юрист рассказал, что проводит отпуск на озере Байкал. Там он официально участвует в фестивале по аквабайку Baikal Jet Fest.Как рассказал Третьяков, никто из представителей следствия с ним до сих пор не связывался. Адвокат добавил, что 29 июля возвращается в Москву.Свое объявление в федеральный розыск юрист назвал досадным недоразумением. Кроме того, он заявил, что готов сотрудничать со следствием, передает РИА Новости.Ранее председателю адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" Игорю Третьякову, а также гендиректору НПО Лавочкина, депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому и главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Решением суда Лемешковский был арестован до 19 сентября.По версии следствия, подозреваемые похитили средства госкорпорации "Роскосмос", заключив фиктивные договоры с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры". За два года адвокатской конторе было выплачено в общей сложности около 330 миллионов рублей, а в действительности все юридические работы выполняли штатные сотрудники юридического отдела НПО. Представители СК объявили, что Третьяков скрылся и объявлен в федеральный розыск.