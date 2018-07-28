Сотрудники ГИБДД проводили с водителями профилактические беседы, разъясняли, в чем состоит нарушение, каковы последствия и какова мера ответственности...

На регулярной основе полицейские проводят рейды в рамках профилактической операции «Тонировка» по выявлению нарушителей, управляющих транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.За сутки сотрудники ГИБДД УВД по ЮВАО составили 31 протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид».Со всеми водителями сотрудники ГИБДД проводили профилактические беседы, разъясняли, в чем состоит нарушение, каковы последствия и какова мера ответственности за управление транспортным средством с излишней тонировкой.Всего в ЮВАО с 1 января 2018 года по ст. 12.5 КоАП РФ к ответственности привлечены 6480 водителей.Сотрудники ГИБДД УВД по ЮВАО напоминают, что управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18