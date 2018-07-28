Установлено, что продавец магазина уже совершала аналогичное правонарушение, продав алкогольную продукцию подростку, и была привлечена к административной ответственности...

Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Северное Измайлово выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.Сотрудники полиции установили, что 36-летняя продавец-кассир супермаркета, расположенного на Щелковском шоссе, осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему молодому человеку.В апреле 2018 года женщина совершила аналогичное правонарушение, продав алкогольную продукцию несовершеннолетнему подростку, и была привлечена к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73