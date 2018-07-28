Злоумышленник по чужому паспорту намеревался взять в одном из банков кредит на приобретение телефона...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 32-летнего ранее судимого жителя Московской области по подозрению в попытке мошенничества в сфере кредитования.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя одного из банков. Он сообщил, что в салон сотовой связи на Багратионовском проспекте обратился мужчина, который представил необходимые документы с целью оформления кредитного договора на сумму в размере около 80 тысяч рублей на приобретение мобильного телефона и аксессуаров к нему.При проверке представленных документов у сотрудников кредитного учреждения возникли сомнения в их подлинности, и они незамедлительно обратились в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого.Установлено, что для получения кредита мужчина представил чужой паспорт.Отделением дознания ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Кредитное мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39