В Москве на стадионе Открытие Арена столичный Спартак в рамках первого тура чемпионата России по футболу принимал Оренбург. Красно-белые уже на 4-й минуте первого тайма открыли счет в этой встрече. Отличился новичок команды Самуэль Жиго. Итоговый счет – 1:0 в пользу москвичей.

В Москве на стадионе "Открытие Арена" столичный "Спартак" в рамках первого тура чемпионата России по футболу принимал "Оренбург". Красно-белые уже на 4-й минуте первого тайма открыли счет в этой встрече. Отличился новичок команды Самуэль Жиго. Итоговый счет – 1:0 в пользу москвичей.На игру с "Оренбургом" тренер "Спартака" Массимо Каррера неожиданно поставил 20-летнего вратаря Александра Максименко, а не опытного Артема Реброва. Впрочем, гости мало беспокоили ворота красно-белых.Уже на 4-й минуте первого тайма хозяева поля повели благодаря голу новичка команды Самуэля Жиго. Французский футболист с алжирским корнями воспользовался ошибкой вратаря "Оренбурга" Евгения Фролова, выпустившего мяч из рук точно на ногу спартаковцу. Тот не промахнулся по пустым воротам.Поведя в счете, красно-белые несколько успокоились и стали играть не столь агрессивно, как в начале матча. Поэтому опасных моментов практически не создали. Стоит отметить, что практически на протяжении всей встречи шел проливной дождь.После перерыва спартаковцы могли не раз увеличить счет в этом матче. Только у одного Зе Луиша было несколько отличных моментов. Однако больше забить никому не удалось. Победа "Спартака" — 1:0.