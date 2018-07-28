егодня на стадионе "Открытие Арена" прошел футбольный матч первого тура российской Премьер-Лиги.

Сегодня на стадионе "Открытие Арена" прошел футбольный матч первого тура российской Премьер-Лиги между футбольными командами «Спартак» (г. Москва) и «Оренбург» (г. Оренбург). Сотрудники столичной полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в ходе подготовки и проведения футбольного матча. Грубых нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве