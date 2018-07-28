Семь человек, пострадавших в аварии с автобусом в городском округе Домодедово в Подмосковье, эвакуируют в травмцентр города Подольска.

Семь человек из двадцати пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Домодедово эвакуируют в травмцентр Подольска.Тринадцать человек уже госпитализированы в больницу в Домодедове.Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, передает РИА Новости.В автобусе находились артисты из Удмуртии — участники удмуртского ансамбля народной песни и танца "Танок". По словам директора коллектива Алексея Киселева, столкновения не было. Шел дождь, автобус ехал с небольшой скоростью. Впереди был то ли светофор, то ли пробка, водитель поздно заметил ситуацию и резко затормозил, автобус начало выносить на встречную полосу, разворачивать по диагонали поперек дороги. Передние колеса транспортного средства попали в грунт на обочине дороги, в результате получился полный разворот на 180 градусов, и автобус опрокинулся на правый бок, сообщает ТАСС.Ранее сообщалось, что в Домодедовском районе на трассе А-107 опрокинулся автобус. Информация о пострадавших у разных источников различается.