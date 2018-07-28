В Твиттере бурно обсуждают заявление бывшего посла США на Украине Джона Хербста, который в эфире телеканала RTVI обвинил российскую Красную армию в военном вторжении в Донбасс в 2014 году. По словам Хербста, именно Красная армия поддержала выступление жителей Донбасса против киевской власти.

В "Твиттере" бурно обсуждают заявление бывшего посла США на Украине Джона Хербста, который в эфире телеканала RTVI обвинил российскую "Красную армию" в военном вторжении в Донбасс в 2014 году. По словам Хербста, именно "Красная армия" поддержала выступление жителей Донбасса против киевской власти — "иначе Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно".При этом Красная армия была создана в январе 1918 года, а в феврале 1946-го — переименована в Советскую армию. Советская армия, в свою очередь, перестала существовать в 1993 году, через два года после самого Советского Союза.В качестве аргументов и доказательств посол предьявил вот эту фотографию pic.twitter.com/LlbLwD4MMj— Остап Бендер (@valerun50) 28 июля 2018 г."Меньше надо было читать украинских газет до обеда", — шутит пользователь @Andre_Y_U."Значит, освободила Украину от фашистов", — говорит @martinperer."Прямо по Задорнову — ну и тупые", — отмечает @roma4195.Американскому дипломату также советуют закусывать и желают "скорейшего выздоровления". Еще один пользователь предлагает "почитать их учебники по истории в качестве альтернативы сатире".Сам дипломат в "Твиттере" пока никак не отреагировал: его микроблог не обновлялся с 6 февраля нынешнего года.