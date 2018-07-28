В населенном пункте Камышла Самарской области пьяный водитель сбил на легковой машине трех детей и одного взрослого. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В населенном пункте Камышла Самарской области пьяный водитель сбил на легковой машине трех детей и одного взрослого. Все пострадавшие доставлены в больницу.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на областное ГУ МВД, ЧП произошло в субботу вечером. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал на обочину, где в этот момент находились люди. Они госпитализированы с подозрением на черепно-мозговые травмы. Угрозы их жизням нет.Виновник ДТП задержан, полицейские устанавливают его личность, обстоятельства случившегося уточняются.