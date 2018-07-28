Сотрудники правоохранительных органов установили личность человека, напавшего с ножом на полицейского возле посольства Словакии в центре Москвы. Напавший оказался уроженцем Чечни.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность человека, напавшего с ножом на полицейского, несшего дежурство возле посольства Словакии в центре Москвы. Личность напавшего установлена, им оказался уроженец Чечни 2000 года рождения, сообщает "Интерфакс".Нападение на стража порядка произошло в пятницу на 1-й Брестской улице. Неизвестный набросился на сотрудника полиции сзади, нанес ему несколько ударов острым предметом и скрылся.Пострадавший 31-летний командир взвода полиции по охране посольств и консульств госпитализирован в состоянии средней тяжести: ему нанесли не менее семи ударов в шею и голову, напав сзади.Ведется следствие, возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника правоохранительных органов и посягательства на его жизнь.Нападавший объявлен в розыск. Полицейскому за несколько минут до трагедии удалось сфотографировать подозрительного гражданина, в течение длительного времени наблюдавшего за посольством и постом полиции.