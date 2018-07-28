Сможет ли Ивановская область выйти в российские лидеры по производству молока? Пока показатели не лучшие.

Сможет ли Ивановская область выйти в российские лидеры по производству молока? Пока показатели не лучшие.Но власти обещают аграриям помощь при освоении необработанных земель и другую поддержку. Сработает ли?«Если навалимся»Ивановские аграрии вместе с областным руководством размышляли над перспективами сельского хозяйства области. На недавнем совещании в Ивановской сельхозакадемии решили, что аграрный сектор должен стать приоритетным для региона. Области по силам попасть в первую десятку по производству молока, считает глава региона.«Вполне реально нам с вами за десять лет войти в десятку регионов в стране по производству молока, - заявил руководителям хозяйств врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. - Если навалимся, вполне можем этого достичь. Сельское хозяйство - одна из наших точек роста. Это ясно по проектам, которые реализуют в Ивановской области. Есть такие задачи, которые нам по силам решить».Производство молока в Ивановской области на 2 июля 2018 года составило 358,8 тонны. Это на 21,4 тонны меньше показателя на 2 июля прошлого года. Реализовали в регионе 339,3 тонны молока (92,7% к уровню 2017 года). Пока так.Нет земли без хозяинаДальше - больше: аналогичные непростые задачи власти обещают ставить и по другим направлениям агропромышленного комплекса.Ключевых направлений в агросекторе Станислав Воскресенский определил несколько. Кроме молока, он обратил внимание на тот факт, что в области слишком много заброшенных земель. Бывшие поля и луга сегодня поросли бурьяном, кустарниками, а где-то и вовсе успели вырасти небольшие деревья.«У нас порядка 60% сельхозугодий в области не обрабатывается! Это более 300 тыс. га - огромные земли! Нам надо возвращать русскому народу чувство здоровой собственности. И делать всё, чтобы эта земля обрабатывалась», - считает врио губернатора.С 2018 года в регионе ввели новый вид господдержки - компенсацию части затрат на освоение необрабатываемых земель. «Пока мы только попробуем, это небольшие деньги. Но мы готовы такие программы продолжать. Это наш потенциал - то, что нас прокормит и создаст рабочие места», - сказал Станислав Воскресенский.Он поручил профильному департаменту подготовить детальный план мероприятий, в том числе подумать, как снять возможные барьеры, которые мешают вовлекать брошенные земли в оборот. А без земли фермер - не фермер.Кто хочет заниматься фермерством, должен иметь такую возможность. В Ивановской области есть программы поддержки начинающих фермеров, семейных ферм, но здесь тоже важна земля.«Предусмотрите максимальные льготы, бесплатно отдавайте землю, лишь бы её обрабатывали!» - призвал Станислав Воскресенский.Языком цифрСреднесуточный надой на одну фуражную корову в Ивановской области составил 17,6 кг - он на 0,2 кг ниже соответствующего показателя прошлого года.Средняя цена производителей молока на 2 июля 2018 года - 19,3 руб./кг. Это ниже цены на аналогичную дату прошлого года на 9,4%, или на 2 руб./кг.КомментарийДиректор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов:«У нас в регионе есть проблемы качества подготовки проектно-сметной документации для новых проектов, также отмечены невысокие темпы краткосрочного кредитования АПК. Большая проблема - нехватка белковых кормов. Сейчас рассматриваем предложение по строительству завода по переработке рапса совместно с Владимирской областью».