Портрет президента России Владимира Путина на некоторое время занял место в галерее портретов президентов США в Капитолии американского штата Колорадо. Портрет российского президента был размещен на подставке у стены с изображениями его американских коллег. Фотографию с тегом "ПутинПрезидентСША" опубликовал в "Твиттере" американский сенатор Стив Фенберг.As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today...#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM— Steve Fenberg (@SteveFenberg) 26 июля 2018 г.Пока последний из американских президентов, портреты которых выставлены в галерее — Барак Обама, сообщает портал 9News. Портрета Дональда Трампа там пока нет — еще не собраны необходимые для написания полотна средства в размере примерно 10 тысяч долларов.За полтора года с момента вступления в должность президента Трампа организация Colorado Citizens for Culture, занимающаяся сбором средств на портрет, не получила ни одного пожертвования. По словам главы организации Джея Селлера, обычно необходимый объем пожертвований собирается примерно за четыре месяца — так было с портретами Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.Пока же место для портрета Трампа свободно, и некий шутник, личность которого неизвестна, решил развлечься, добавив в галерею портрет Путина. Портрет увидел и сделал фото помощник Фенберга. Инцидент произошел 26 июля.Самого сенатора в тот момент не было в здании, однако его помощник утверждает, что сделанный им снимок — подлинный. Позже один из работающих в здании экскурсоводов убрал портрет российского президента из галереи.